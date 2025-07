Grande successo operativo per “Auxilium 2025” a Riace

Ha riscosso un grande successo operativo “Auxilium 2025”, la prima Esercitazione Campale del Centro di Mobilitazione Calabria del Corpo Militare Volontario CRI, comandato dal cap. Silvestro Passarelli, che ha avuto luogo a Riace (RC). E a suggello della riuscita iniziativa di formazione e addestramento si sono registrate illustri presenze e interventi. Nel corso della mattinata conclusiva di domenica 20 luglio u.s., c’è stato un collegamento online con il Numero Uno del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, colonnello Gerardo Di Ruocco, che ha voluto portare i propri saluti e il proprio compiacimento per l’ottimo operato del Centro di Mobilitazione Calabria. L’intervento è stato preceduto da quello del presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Gianfranco Arcuri, che ha elogiato l’operato congiunto del Corpo Militare con le Infermiere volontarie, guidate in Calabria dall’ ispettrice regionale Cinzia Fabiano. Quale ciliegina sulla torta, la presenza di sua eccellenza il vescovo della diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva, che proprio nel giorno del suo undicesimo anniversario di ordinazione, ha presieduto una solenne concelebrazione eucaristica, presso il santuario dei santi medici Cosma e Damiano, sempre a Riace , nel cuore della Locride reggina. Nel paese dell’ accoglienza, dunque, un connubio vincente, come ha ricordato il vescovo, tra Croce Rossa, regina del mondo del volontariato, e operatori impegnati nel servizio disinteressato verso il prossimo. Già nel giorno precedente il campo era stato visitato dalla vicepresidente regionale della Croce Rossa Italiana, dottoressa Helda Nagero.