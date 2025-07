Grande Successo ieri per la Riunione CLAAI – ACRQ sul Registro Unico degli Ispettori (RUI)

Si è tenuta ieri, presso la sede MCL di Gioia Tauro, una riunione di grande rilevanza e ampia partecipazione, organizzata da CLAAI – ASS. PMI UNITI e ACRQ – “ASS. CENTRO REVISIONE DI QUALITÀ”. L’incontro, dedicato agli Ispettori Tecnici dei Centri di Revisione, ha avuto come focus principale l’obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Ispettori (RUI).

L’evento ha rappresentato un’occasione cruciale per fornire ai numerosi professionisti presenti tutte le informazioni e il supporto necessari per completare la procedura di iscrizione, la cui scadenza improrogabile è fissata al 31 agosto 2025.

Rosario Antipasqua, Segretario di CLAAI, ha aperto i lavori della riunione, ponendo l’accento sull’importanza dell’iniziativa. Questa è stata concepita per offrire un supporto concreto alle imprese e agli Ispettori del settore nell’affrontare le nuove sfide legate al Registro Unico degli Ispettori (RUI). Antipasqua ha ribadito il ruolo attivo del sindacato nella diffusione tempestiva di circolari e chiarimenti ai centri di revisione e ai loro direttori tecnici. Ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale di un dialogo positivo e costruttivo con le istituzioni, in particolare con la Motorizzazione Civile di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, riconosciute come enti di riferimento essenziali per la categoria. Il segretario nel suo intervento si è concentrato sull’obbligatorietà dell’iscrizione al RUI e sulla scadenza del 31 agosto 2025. Ha inoltre illustrato dettagliatamente la procedura e la documentazione necessaria per la registrazione, rivolgendo un appello specifico alle PMI affinché verifichino attentamente la propria documentazione per assicurare un’iscrizione corretta e puntuale.

A rafforzare il supporto, il Dr. Raffaele Esposito di FO.E.MA GROUP, Ente di Formazione presente ai lavori, ha annunciato un importante impegno. A partire da lunedì prossimo, FO.E.MA GROUP fornirà assistenza dedicata alle PMI che hanno svolto i corsi con loro. Questo servizio mira a guidare e supportare le aziende in ogni fase della procedura di iscrizione al RUI, semplificando l’iter e garantendo il corretto adempimento entro la scadenza.

Dopo un proficuo dibattito, in cui gli operatori hanno posto domande e ricevuto risposte mirate, il Segretario Antipasqua ha ribadito il pieno supporto di CLAAI alle imprese. Ha sottolineato la sinergia con FO.E.MA GROUP, che, in qualità di ente di formazione dei corsi preparatori, fornirà tutta l’assistenza necessaria per aiutare le PMI a completare l’iscrizione al RUI.

In chiusura, Antipasqua ha annunciato una data importante per il futuro della categoria: “Comunichiamo inoltre che il prossimo corso per Ispettore di revisione auto sarà avviato il 29 settembre a Gioia Tauro in collaborazione con FO.E.MA GROUP.” Esprimendo grande soddisfazione per la forte partecipazione all’evento, CLAAI – ACRQ rinnova il proprio impegno a supporto della categoria degli Ispettori, sottolineando l’importanza di adempiere a questa scadenza per garantire la piena operatività e la conformità alle normative vigenti.

I nostri uffici sono a completa disposizione per supportarti nell’invio dell’istanza e nella verifica della documentazione per il RUI. Per informazioni e assistenza: CLAAI – ASS. PMI UNITI Sede Città Metropolitana di Reggio Calabria – TAURIANOVA VIA XXIV MAGGIO, 64 TEL. 3791392910

Il Segretario Claai Ass PMI Unite

Rosario Antipasqua