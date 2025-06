Grande successo della tre giorni delle “Giornate Cardio Metaboliche” organizzate dai dottori Amodeo e Perrone

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta questa mattina intorno alle ore 7:45 nella frazione Mandile del comune di Zagarise per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo agricolo. Per cause in corso di accertamento, il trattore ha perso il controllo ribaltandosi. Il conducente è […]