Grande successo anche quest’anno per il Coordinamento di Reggio Calabria del Fiat Club 500 Italia. VIDEO

Sfilate, mostre espositive e manifestazioni solidali in giro per la Calabria sintetizzano al meglio l’operato dei 500centisti reggini, guidati dal fiduciario Enzo Polimeni, il cui attivismo e impegno sociale lo porta a conquistare il primato a livello nazionale per i suoi 59 iscritti.

Un record frutto del lavoro instancabile di Polimeni e del suo team di associati, il cui ruolo nelle iniziative non si limita ad esporre e a guidare macchine d’epoca ma a regalare gioia, sorrisi e e sano intrattenimento in ogni angolo di Calabria.

Una squadra di appassionati e benefattori al contempo che operano al fine di una missione meritevole di un podio e destinata a proseguire per gli anni a venire.