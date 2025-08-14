Grande successo a Rosarno per il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la due giorni di celebrazioni per il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos, patrona di Rosarno. Un evento che ha unito fede, cultura e musica, trasformando la città in un vivace punto di incontro per cittadini, devoti e visitatori.

Martedì 12 agosto, la piazza principale ha accolto centinaia di persone per il concerto degli Zuzodance, che hanno reso omaggio alla grande musica italiana con un repertorio capace di far cantare e ballare il pubblico di tutte le età.

Mercoledì 13 agosto, l’attesa è stata tutta per Enrico Ruggeri, preceduto da un coinvolgente pre-show. Alle 22:30 il celebre cantautore ha infiammato il palco con i suoi più grandi successi, regalando emozioni e applausi scroscianti fino a tarda sera.

«La comunità rosarnese ha risposto con calore e partecipazione – ha dichiarato il Sindaco dott. Pasquale Cutrì –. Abbiamo celebrato non solo la nostra patrona, ma anche la nostra identità e il legame che ci unisce. Sono orgoglioso di come Rosarno abbia saputo accogliere e vivere questo momento storico».

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore agli Spettacoli, Antonino Pronestì: «Abbiamo voluto un programma capace di parlare a tutti e la risposta è stata straordinaria. Ringrazio la mia Amministrazione, gli Uffici comunali interessati, la Città Metropolitana, tutti i cittadini, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, che resterà nella memoria della nostra comunità».

L’appuntamento con la festa della Vergine di Patmos rinnova così la tradizione e conferma Rosarno come luogo di cultura, spiritualità e ospitalità.