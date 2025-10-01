Grande successo a Palmi per l’ottava edizione del Premio CapoSperone

Si è svolta a Palmi l’ottava edizione del Premio CapoSperone, ideato da Graziano Tomarchio e dal dottor Giuseppe Di Francia, con il patrocinio del Comune. L’evento ha registrato un grande successo di pubblico, confermandosi come uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze calabresi.

La cerimonia, condotta con professionalità ed eleganza dai giornalisti Dominga Pizzi e Consolato Malara, ha premiato personalità che si sono distinte nei campi istituzionale, scientifico, culturale e professionale. Tra i riconoscimenti più significativi, il Premio speciale al direttore del carcere di Castrovillari, a testimonianza dell’impegno in un settore di grande rilevanza sociale.

I premi, realizzati dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro, sono stati consegnati in una location suggestiva che ha esaltato la bellezza del territorio e la solennità della manifestazione.

La serata si è conclusa con una cena di gala accompagnata dalle note del maestro Turi Rugolo, del Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky, che ha contribuito a rendere ancora più emozionante l’atmosfera.

Il Premio CapoSperone si conferma così un riconoscimento simbolico e prestigioso, capace di raccontare una Calabria fatta di talento, professionalità e dedizione, lontana dai luoghi comuni e pronta a valorizzare chi contribuisce alla crescita del territorio.