Grande prova alla Bologna Marathon 2026 per Vincenzo Mazzuca

Un’altra prova di carattere, costanza e crescita atletica per Vincenzo Mazzuca, maratoneta di Saracena e portacolori della Polisportiva Magna Graecia ASD Cassano allo Ionio (Cosenza). Domenica 1° marzo 2026, il runner calabrese ha tagliato il traguardo della Termal Bologna Marathon con un tempo di 3:24:29, migliorando di ben 11 minuti la prestazione registrata alla Maratona di Firenze dello scorso dicembre. In una competizione che ha visto 2.402 partecipanti nella distanza regina dei 42,195 km, Mazzuca ha conquistato la 724ª posizione assoluta e un eccellente 9° posto di categoria su 46 atleti, confermando la sua crescita costante e la capacità di mantenere ritmi competitivi in contesti sempre più impegnativi. Per l’atleta saracenaro si tratta inoltre dell’undicesima maratona in carriera, un traguardo che testimonia dedizione e longevità sportiva.

La Bologna Marathon è oggi uno degli eventi sportivi più partecipati e identitari dell’Emilia-Romagna. L’edizione 2026 ha registrato circa 16.000 partecipanti complessivi nelle varie distanze previste dalla manifestazione, mentre 2.402 atleti hanno portato a termine la maratona sui 42,195 km, confermando il crescente richiamo internazionale dell’evento. La gara è organizzata dalla Bologna Marathon SSD, con il sostegno delle istituzioni locali e di numerosi partner tecnici e commerciali che contribuiscono alla logistica, alla sicurezza e all’animazione dell’evento. Il percorso, considerato tra i più suggestivi d’Italia, unisce velocità e scorrevolezza a un itinerario che attraversa il cuore storico della città, dai portici medievali ai quartieri moderni, fino all’arrivo in Piazza Maggiore, trasformata per l’occasione in un grande teatro sportivo a cielo aperto.

Il risultato ottenuto a Bologna si inserisce in un periodo particolarmente brillante per Mazzuca, reduce da una serie di prestazioni di rilievo che hanno arricchito il suo palmarès. Negli ultimi mesi si è imposto al Trofeo Riccardo Voltarelli, la 10 km nazionale di Mirto Crosia, dove ha conquistato il primo posto nella categoria M65 con il tempo di 44’56”, aggiudicandosi anche il titolo di campione provinciale. Un altro successo è arrivato al Tredicesimo Memorial Avv. F. De Biase di Castrovillari, gara Fidal regionale di 9,3 km conclusa con il primo posto nella categoria SM65 in 41’27”. Successo anche al Primo Memorial Lisa Grasso di San Costantino Calabro, 9,5 km impegnativi chiusi con un secondo posto di categoria in 41’55”. L’ultimo podio, prima della maratona bolognese, Mazzuca l’ha ottenuto alla 3a Edizione della Mezza Maratona di Policoro (MT), dove si è aggiudicato il primo posto nella sua categoria

Questi risultati, sommati alle precedenti partecipazioni alla Firenze Marathon 2022 e alla Venice Marathon 2023, delineano un atleta in continua evoluzione, capace di competere con determinazione in contesti diversi e sempre più prestigiosi.

A fine gara, Mazzuca ha espresso grande soddisfazione per la prestazione ottenuta: “Sono particolarmente felice per questo risultato, che migliora notevolmente il piazzamento ottenuto l’anno scorso a Firenze. Undici minuti di differenza non sono pochi per una maratona, soprattutto su un percorso così ricco di storia e partecipazione. Oggi ho sentito gambe, testa e cuore lavorare insieme: è la conferma che l’impegno quotidiano paga e che posso ancora crescere. Dedico questa gara alla mia famiglia, alla mia società e a tutti quelli che credono in me.”