Grande Musica a Reggio Calabria “Sacrum Convivium” Coro degli studenti del Conservatorio Francesco Cilea

Di Fameli Foti Rosa

“Sacrum Convivium” è il Concerto degli Studenti del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” tenutosi lo scorso mercoledì 30 aprile 2025 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, nota come Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria. Alle ore 19 presenti il Coro Polifonico diretto dal maestro Daniele Sconosciuto, della classe di Esercitazioni Corali ensemble la Classe di Canto Jazz diretta dalla maestra Badrya Razem, nota cantante jazz. Le due formazioni unite per l’occasione hanno eseguito canti di musica sacra e canti spirituals. Un’atmosfera unica quella che si è creata nella chiesa di San Giorgio al Corso; le voci di questi giovani artisti hanno cantato con grande armonia esibendosi prima il gruppo del M° Sconosciuto e infine la classe del M° Razem; formazione in numero inferiore ma non da meno. La spiritualità unita al tocco di Pietro Porcino, che ha suonato l’organo. Presenti la classe di Esercitazioni Corali del Conservatorio F. Cilea ed anche la classe di Canto Jazz. La classe del M° Sconosciuto ha eseguito brani di musica sacra di autori vari: Palestrina, Susana, Rutter, Kareaga, Mendelssohn e una singolare Ave Maria di Ramiro Real. Per la classe di Canto Jazz ha diretto il coro la professoressa M° Razem Badrya; ben due canti spirituals, eseguiti a cappella.

Nel brano “When they crucified my Lord”, una voce strepitosa quella della studentessa Aurora Foti, giovane artista palmese ( che si è distinta recentemente per il premio ricevuto dalla Fondazione Estro Musicale di Milano) ha aperto il brano da solista, toccando note vocali celestiali, un’elevazione singolare, una timbrica armonica di qualità, raggiunte grazie alla cura e direzione del M° Razem. I ragazzi della classe di Jazz del Conservatorio F. Cilea, hanno eseguito anche un secondo brano, sempre a cappella, con grande successo e acclamati dal pubblico presente che hanno richiesto un bis. Il “Sacrum Convivium” diretto dai due docenti del Conservatorio Cilea, Daniele Sconosciuto e Razem Badrya , con la presenza della Vice Direttrice del Conservatorio Cilea, la dott.ssa Vittoria Caracciolo La Gratteria, assieme al Presidente Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo. La docente M° Razem ha rilasciato una sua sentita dichiarazione sulle pagine social e al giornale: 《Il brano che ho scelto di interpretare è “Were You There (When They Crucified My Lord)”, uno Spiritual dalle origini profonde, nato tra le comunità afroamericane durante il periodo della schiavitù. È un canto che intreccia la narrazione della crocifissione di Cristo con il dolore umano, trasformando la sofferenza in spiritualità, in testimonianza e in canto collettivo. Ho scelto questo brano non solo per la sua forza musicale, ma per la sua carica simbolica e la sua attualità. In un momento storico segnato da ingiustizie, conflitti e disumanità, sentiamo il bisogno di cantare ciò che ci fa tremare, ciò che ci interroga, ciò che ci unisce come esseri umani. Cantare insieme questo spiritual oggi è un atto di ascolto, di rispetto e di memoria. È dare voce al dolore, ma anche alla speranza》. La M° Razem ha voluto ricordare i nomi dei suoi ragazzi, essendo anche in numero inferiore rispetto al coro polifonico, e sono:

Aurora Foti

Tiziana Romeo

Mariapia Marcucci

Palmira Ficara

Maria Pietropaolo

Anna Albanese

Nayla Pfiffer

Vittoria Suraci

Alessia Maio

Alessandro Spanó

Alberto Polimeni.

La serata si è conclusa con la voce del Presidente del Conservatorio il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, che ha sottolineato con orgoglio ed emozione, la grande bravura e potenzialità del coro polifonico e del coro della classe di Jazz: 《 Sono i vostri figli, sono i nostri ragazzi del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria! 》.