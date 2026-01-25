Grande festa a Gioia Tauro per il maestro gelatiere Salvatore Ravese. VIDEO
Gen 25, 2026 - redazione
Gioia Tauro gioisce al podio conquistato dal maestro gelatiere Salvatore Ravese durante il Sigep di Rimini 2026.
Un nome quello di Ravese, qualificatosi primo in Italia al Gelato Festival World Masters del 17 gennaio scorso, che ora appare nella lista delle gare internazionali e che inorgoglisce la comunità gioiese, fiera di avere tra loro il migliore artigiano del gelato in Italia.
Tra questi, anche il primo cittadino di Gioia Tauro Simona Scarcella, che ne loda il lato professionale non tralasciano quello umano.
Ravese infatti porta con orgoglio il nome della sua città attraverso l’arte dolciaria che tra le sue mani diventa un pezzo unico e irripetibile, quello a cui egli stesso ha dato il nome di “Gioitano’.
Un onore non solo per la comunità gioiese ma per la Calabria intera, quest’anno in vetta alla classifica nazionale dei gelatieri italiani.