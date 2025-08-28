Grande esito per la “Tribute Eros Ramazzotti Dove c’è Musica” a Palmi

di Fameli Foti Rosa

Lunedì 25 agosto 2025 la Cover Band dedicata di Eros Ramazzotti è giunta a Palmi (Rc). Anche questa volta la passione per la musica, e il progetto “Dove c’è Musica” capitanato dal leader e fondatore Enzo Carbone, fa centro. Il leader assieme al suo team ha infiammato Palmi, con un viaggio musicale che ha toccato tutti i più grandi successi del noto cantante di musica pop italiana Eros Ramazzotti. La band “Dove C’è Musica” è una tribute band originaria di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Interamente dedicata al repertorio di Eros, il gruppo musicale ripropone fedelmente grazie all’ottima musica, i più grandi successi dell’artista italiano, ricreando l’atmosfera dei suoi concerti. La formazione apprezzata in tutta la Calabria, è presente ad eventi popolari, feste di paese e concerti. I brani sono melodie indelebili, tratte dalla discografia storica del cantante capitolino: cuori agitati (1985), nuovi eroi(’86), in certi momenti (’87), musica è (’88), in ogni senso ( ’90), dove c’è musica(’96), stile libero (2000),vita ce n’è (2018),battito infinito (2022),ecc. Uno dei momenti più intensi sono stati i duetti che Enzo Carbone (alias Eros), ha fatto con le coriste Debora e Mariapia. Ricordiamo “la luce buona delle stelle”, in origine incisa da Eros con Patsy Kensit. L’artista romano famoso nel mondo, Eros Ramazzotti, ha esordito e riscosso popolarità presso il grande pubblico nel 1984, quando vinse la categoria “nuove proposte” del Sanremo, con il brano “Terra Promessa”. Da allora ha venduto circa 70 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. Ramazzotti vanta soprattutto importanti collaborazioni artistiche con cantanti di levatura internazionale quali: Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Fonsi, Helene Fischer, Joe Cocker, Laura Pausini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli e Patsy Kensit. Ma torniamo alla cover band “dove c’è musica” nasce nel 2008 da un’idea di Enzo Carbone, fondatore e voce della stessa, made in Calabria. I fan di Eros Ramazzotti definiscono questa formazione una delle migliori tribute band in circolazione, per qualità musicale, cura degli arrangiamenti e per l’incredibile somiglianza vocale del cantante. Il repertorio comprende i brani più celebri dell’artista, dai primi successi come “una storia importante”, “adesso tu”, “terra promessa”, alle ultime hits tratte dall’album “battito infinito”, e gli indimenticabili duetti. Sound e voce sempre in evoluzione, grazie a musicisti professionisti, come il batterista Michele Misale palmese, che giocava in casa lunedì scorso. Poi le percussioni di Mimmo Soldano anche manager della band, le tastiere di Fortunato De Stefano, il basso di Francesco Amedeo, le coriste Debora Laganà e Mariapia Crucitti, e il leader Enzo Carbone voce, il cuore pulsante della formazione. Fino a giungere all’ultimo arrivato, il chitarrista Sergio Romano, di soli diciannove anni. Con loro la mascotte, il giovane tecnico responsabile al gobbo e quindi ai testi, il figlio del tastierista, De Stefano junior. Uno spettacolo a tutto tondo che regala grandi emozioni e coinvolge il pubblico con un mix perfetto di musica, immagini e video. Enzo e tutta la Cover Band di Eros vi aspettano nelle più belle piazze e teatri della Calabria, e d’Italia. Li potrete seguire nella page social Facebook “Tribute Eros Ramazzotti Dove c’è musica”.