Grande debutto a Cinquefrondi per il Family Circus di Livio Medini: i bambini riempiono lo chapiteau in via Fortunato Seminara

DI CLEMENTE CORVO

Un pomeriggio di festa, risate e meraviglia. È andato in scena questo pomeriggio a Cinquefrondi il grande debutto del Family Circus di Livio Medini, nell’area di via Fortunato Seminara, zona Gigos.

Lo spettacolo ha intrattenuto in modo veramente esemplare i bambini, che hanno riempito lo chapiteau. Gente, bambine e bambini in festa, entusiasti. E quando ci sono i bambini entusiasti, ci sono anche le famiglie che gioiscono insieme a loro.

Un show che ha coinvolto tutti: giochi, numeri mozzafiato, risate e quell’atmosfera magica che solo il circo sa regalare. La prova che il Family Circus di Livio Medini è una realtà che punta sulla qualità e sul divertimento sano.

A conclusione dello spettacolo, tutti i bambini sono scesi in pista insieme alle loro famiglie per cantare e ballare con gli artisti del Family Circus. Un finale corale che ha trasformato il debutto in una grande festa collettiva.

La direzione del circo ringrazia il sindaco di Cinquefrondi, neo rieletto Michele Conia, e tutta l’amministrazione che ancora una volta si è resa disponibile ad ospitare eventi circensi. Eventi che fanno gioire i bambini e le famiglie di Cinquefrondi e dintorni. Il sindaco Conia si conferma una persona sempre attenta, disponibile e di grande ospitalità.

L’organizzazione dello spettacolo circense è stata curata da Clemente Corvo.

Dopo il grande successo di questo debutto, il circo continuerà a presentare i suoi spettacoli fino a domenica 7 giugno, con due appuntamenti quotidiani alle 17:30 e alle 19:30. Per tutti i bambini di Cinquefrondi e dintorni sarà veramente l’occasione buona per divertirsi.