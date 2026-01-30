Grande attesa per l’uscita del brano del cantautore Nino De Francesco: “Leru Leru La”. Oggi ore 14,00 YouTube

Nino De Francesco : Leru Leru La”: un inno alla Calabria, alla gente calabra come l’artista Nino De Francesco e alla Grande felicità

Con “Leru Leru La”, il nuovo brano di Nino De Francesco, la musica diventa racconto, memoria e identità. Una canzone che nasce dal cuore della Calabria, tra le sue campagne, i suoi paesi e soprattutto la sua gente. Non è solo una melodia da ascoltare, ma un’emozione da vivere, con la grande collaborazione della signora Franca Crudo e tutta l’associazione Asfanlantea che valorizza tutto la Calabria.

Il brano parla della felicità semplice e autentica che si prova quando si sta insieme: ballare, ridere, cantare, condividere un momento con la propria comunità. È il ritratto sincero di un paese calabrese che sa ancora festeggiare la vita, restare unito e custodire i valori veri: l’amicizia, il rispetto, la tradizione.

“Leru Leru La” è un canto popolare moderno, che richiama le feste di una volta, i sorrisi della gente , il suono dell’organetto, il profumo della terra. Nino De Francesco, con la sua voce a cori apertu , porta avanti un messaggio chiaro: la Calabria è gioia, è appartenenza, è amore per le proprie radici.

Questo brano è dedicato a chi non ha mai dimenticato il proprio paese, a chi vive lontano ma porta la Calabria nel cuore, a chi crede ancora nella forza della propria gente. Una canzone che unisce generazioni e fa sentire tutti a casa.

“Leru Leru La” non è solo una canzone: è un modo di essere, è la Calabria che canta.Il brano esce su YouTube ore 14:00