Gran Carnevale cittanovese 2025: la tradizione continua

Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Cittanova e al supporto delle diverse attività commerciali, si rinnova il consueto appuntamento con il Gran Carnevale Cittanovese, tre giorni all’insegna dell’allegria e del divertimento. Domenica 23 febbraio, domenica 2 e martedì 4 marzo le vie principali di Cittanova ospiteranno la sfilata dei carri allegorici e delle maschere di carnevale, una tradizione che dura ormai da decenni, “Il Carnevale Cittanovese è da sempre il fiore all’occhiello della provincia reggina, e accoglie ogni anno migliaia di visitatori” dichiara il Presidente dell’Associazione Nuovo Carnevale, il Prof. Gianluca De Blasio, che aggiunge “Quest’anno oltre ad un numero maggiore di carri, ad indicare quanto Cittanova stia crescendo e quanto il carnevale sia sentito in paese, la novità più grande è il Primo Concorso Nuovo Carnevale destinato ai carri e alle maschere dei paesi vicini. Sarà un concorso con premi in denaro per chi decide di partecipare al nostro Carnevale” continua il Presidente “Confidiamo in una grande partecipazione dei paesi limitrofi.

La lunga tradizione carnevalesca cittanovese ci porta indietro di quasi 40 anni quando le strade del paese erano sommerse di coriandoli e di stelle filanti. Anche in questa edizione i temi scelti dai diversi gruppi sono molto interessanti e il lavoro che si sta facendo sui carri è minuzioso e preciso, diversi sono gli artisti che lavorano la cartapesta, il ferro, il polistirolo ad indicare la manualità e l’artigianalità del lavoro che si svolge.

Per tutti e tre giorni al termine della sfilata, ci saranno tre serate in tre punti diversi del paese, organizzate e gestite dai servizi commerciali della zona, con musica e stand di food e beverage.

Non ci resta quindi che invitarvi il 23 febbraio, il 2 e 4 marzo al Gran Carnevale Cittanovese.