Governo, Renzi “Dopo mille giorni l’incantesimo si sta esaurendo”

Viviamo in un’epoca in cui il mondo online è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Dallo shopping all’intrattenimento, dai pagamenti ai rapporti personali, tutto ormai passa attraverso uno schermo. Non c’è da stupirsi, quindi, se le sfide legate a pagamenti digitali, sicurezza e intrattenimento siano al centro del dibattito. L’evoluzione del digitale nella vita […]