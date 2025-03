Governo, Lollobrigida “Tutto sembra tranne che sia in crisi”

Il fermo di Gabriele Carchidi, le modalità con cui è avvenuto, le probabili ragioni remote che l’hanno provocato ci inquietano non poco. Ci inquietano perché Carchidi è un volto noto, un giornalista conosciuto per i suoi articoli e le sue battaglie coraggiose, che, in quanto tali, entrano spesso anche laddove non dovrebbero entrare. Per Carchidi […]