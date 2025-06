Gli studenti dell’Ipalbtur di Villa San Giovanni al Quirinale, Princi: “Riconoscimento nazionale per la Calabria, motivo di orgoglio”

“La partecipazione dell’Istituto ‘Trecroci’ di Villa San Giovanni al tradizionale ricevimento del Quirinale per la Festa della Repubblica è motivo di autentico orgoglio e segno tangibile del riconoscimento ottenuto dalla scuola calabrese a livello nazionale. Si tratta di un’opportunità di grande valore formativo e simbolico, che dà lustro non solo all’Istituto ma all’intera Calabria”. Lo afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, esprimendo soddisfazione per il coinvolgimento dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni al ricevimento del Quirinale per la Festa della Repubblica.

“Gli studenti del ‘Trecroci’ – prosegue – si stanno distinguendo sempre di più come eccellenze nel panorama scolastico regionale e nazionale, portando alto il nome del nostro territorio con competenza, passione e dedizione. Con il loro impegno, rappresentano il volto giovane e promettente della nostra terra”.

“Un plauso va in particolare – aggiunge Giusi Princi – alla comunità scolastica, al corpo docente, a tutto il personale dell’Ipalbtur e al Dirigente scolastico Enza Loiero, per la sua gestione sapiente e appassionata e per il costante impegno con cui ha saputo valorizzare al meglio le potenzialità dell’Istituto, contribuendo in modo determinante al successo e al prestigio raggiunti dagli studenti. Complimenti agli allievi del ‘Trecroci’ che, con entusiasmo e professionalità, rendono possibile questo percorso di crescita. Ho avuto modo di apprezzare direttamente la loro preparazione, la cura dei dettagli e la profonda conoscenza del patrimonio enogastronomico calabrese durante la Festa dell’Europa, da me promossa il 9 maggio al Palmarium del Consiglio regionale. Un evento istituzionale di grande respiro che si è concluso con un momento particolarmente significativo: la degustazione delle eccellenze calabresi curata proprio dall’Istituto ‘Trecroci’, con rigore tecnico e sensibilità culturale. L’Istituto – continua l’eurodeputata – incarna in modo autentico l’anima accogliente e l’identità più genuina della Calabria, narrando la nostra storia e i nostri valori attraverso l’arte della gastronomia. È questa la più nobile forma di internazionalizzazione, che affonda le radici nella tradizione per aprirsi al futuro e al mondo. Un risultato possibile – conclude Giusi Princi – grazie all’attento lavoro educativo portato avanti dalla scuola, che non solo trasmette saperi ma coltiva visioni e apre nuove strade per il futuro dei nostri giovani”.