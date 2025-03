Gli studenti dell’Einaudi-Alvaro di Palmi presentano la startup Gine-Start al Parlamento Europeo di Bruxelles

Gli studenti della 5AS del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico dell’I.I.S.“EINAUDI-ALVARO” di Palmi Emanuele Barone, Ilenia Cannistrà, Elisa Papalia, Clara Ranieri ed Elisa Saffioti, vincitori del progetto RISE (Rising Innovators for a Sustainable Environment), promosso da Withub, Camera di Commercio Italo-Belga, Erasmus+ e cofinanziato dall’Unione Europea, insieme al docente referente prof. Fabio Domenico Palumbo, sono stati invitati a Bruxelles dal 17 al 19 marzo e accolti il 18 marzo presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles dall’onorevole Pasquale Tridico, presidente della Commissione Fisco del Parlamento UE, insieme ad altri giovani di tutto il Mezzogiorno d’Italia. Gli studenti dell’Alvaro, Liceo che fa parte dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, hanno preso parte al mattino all’UE Tax Symposium 2025 all’interno dell’Emiciclo del Parlamento Europeo; nel pomeriggio hanno poi avuto modo di visitare la sede dell’istituzione europea accompagnati da un funzionario del Parlamento; infine, hanno presentato presso un’aula del Parlamento il modello di startup Gine-Start, vincitrice del progetto RISE con un prototipo di panello ecosostenibile in calce e ginestra. L’intera visita ha rappresentato un’occasione di crescita e un riconoscimento del grande lavoro svolto dagli studenti, già premiato a Roma presso l’Europa Experience “David Sassoli” nel dicembre 2024 e dal Comune di Palmi nel mese di febbraio 2025, e adesso portato nel cuore delle istituzioni europee grazie all’attenzione dell’onorevole Tridico e alla cura del Parlamento Europeo verso le nuove generazioni. L’idea di startup innovativa Gine-Start, con tanto di logo, è frutto della creatività e dell’ingegno dei ragazzi, coadiuvati nello sviluppo del progetto dal Parco della Conoscenza e del Benessere di Pellaro in Reggio Calabria, in particolare da Giuseppe Falsone e dal dott. Lino Caserta, oltreché da esperti che hanno accompagnato i ragazzi nel loro lavoro di ricerca ed elaborazione (Francesco Fatiga, Gabriele Lucente, Giovanni Palumbo, Giuseppe Domenico Postorino, Domenico Muscari, Davide Palumbo). Oltre a realizzare un “pitch” di presentazione della startup, gli studenti hanno prodotto un video dedicato all’ideazione e alla produzione dei pannelli ecosostenibili, con i seguenti ruoli: Ilenia Cannistrà (regia, sceneggiatura, selezione musicale), Emanuele Barone (attore, sceneggiatura, selezione musicale), Clara Ranieri (attrice, supporto alle scene), Elisa Papalia (attrice, supporto alle scene) ed Elisa Saffioti (attrice, supporto alle scene).

Il dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro di Palmi, i Collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, sempre attenti nel supporto e nella valorizzazione dell’impegno degli studenti, si complimentano con gli allievi per il successo ottenuto. Ai complimenti si uniscono le responsabili di plesso, prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro, sempre pronte a collaborare con gli allievi per la buona riuscita delle progettualità.