Gli studenti dei Comuni di Laureana di Borrello e di Melicucco in visita all’Istituto Alberghiero “G. Renda” di Polistena

Continua l’iniziativa Scuola Aperta dell’Istituto Alberghiero, una delle eccellenze scolastiche della zona, diretta dalla Dottoressa Emanuela Cannistrà con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare i contenuti di una Scuola che si pone come obiettivo la formazione e lo sbocco occupazionale nella ristorazione, nell’accoglienza e nel turismo.

Oggi sono stati accolti i giovani studenti di Laureana di Borrello e di Melicucco che hanno potuto assistere alle prove di cucina degli Studenti del Renda e successivamente si sono intrattenuti

nell’ Auditorium “Michela Corica” per porre quesiti e domande ai docenti.

Un’altra giornata straordinaria all’insegna degli scambi culturali tra le scuole del territorio, nel quale, l’Istituto Superiore G. Renda si è conquistato uno spazio importante per le nuove generazioni nell’offerta formativa fondamentale per il loro futuro.