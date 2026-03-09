Gli eventi settimanali “Giusto dire No” per il referendum, sulla giustizia del 22-23 marzo
Mar 09, 2026 - redazione
Gli eventi settimanali a cui parteciperanno, all’interno del Distretto di Reggio Calabria, i magistrati membri del Comitato “Giusto dire NO” di Reggio Calabria, parte del Comitato nazionale a difesa della Costituzione per il NO al referendum:
– lunedì 9 marzo, ore 18:00, Rosarno, Casa del Popolo Giuseppe Valarioti – “Referendum sulla Giustizia-Le ragioni del sì e del no”;
– martedì 10 marzo, ore 17:00, Gioia Tauro, Sala Le Cisterne – “Perché No – Un No per la giustizia, la democrazia, la libertà”;
– mercoledì 11 marzo, ore 17:30, Gioia Tauro, Sala Le Cisterne – “Giuridicamente dialogando in merito al referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario-Sulle vere ragioni del sì e del no”;
– mercoledì 11 marzo, ore 16:30, Reggio Calabria, Università Mediterranea, “”;
– giovedì 12 marzo, ore 17:00, Reggio Calabria, Sala della Confindustria, “Le ragioni del no e le ragioni del sì”;
– giovedì 12 marzo, ore 18:00, Reggio Calabria, Casa del Popolo Ruggiero Condò, “Le ragioni del NO”;
– venerdì 13 marzo, ore 10:30, Palmi, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi-Tribunale civile di Palmi – “La riforma costituzionale dell’ordinamento della magistratura”;
– sabato 14 marzo, ore 17:30, Reggio Calabria, Palazzo Alvaro – “I magistrati dialogano con i cittadini”.