Gli eventi settimanali “Giusto dire No” per il referendum, sulla giustizia del 22-23 marzo

Il dramma stamattina a Nicotera un autobus di linea ha travolto e ucciso un pedone lungo la provinciale che collega il centro del Vibonese alla Marina. La vittima è un ragazzo straniero. Il conducente dell’autobus è rimasto sotto shock e si è subito fermato per allertare i soccorsi. L’impatto, avvenuto nei pressi di una curva, ha causato […]