Giustizia, Iiriti: “Da Lucano solo attacchi ideologici contro Meloni, anche a costo di bloccare una riforma necessaria”

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti, interviene con fermezza nel dibattito sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, replicando alle dichiarazioni di Mimmo Lucano e denunciando quello che definisce “un atteggiamento ideologico e pregiudiziale”.

Secondo Iiriti, le posizioni espresse da Lucano rappresentano l’ennesimo tentativo di trasformare un tema cruciale per il Paese in un terreno di scontro politico contro il governo nazionale.

“Le dichiarazioni di Mimmo Lucano – afferma – dimostrano una accecante voglia di contrastare il governo Meloni, anche a costo di mettere in discussione una riforma della giustizia che mira semplicemente a rendere il sistema più equo, trasparente e vicino ai cittadini”.

Dalla sua parte, Lucano ha dichiarato che voterà “No” alla riforma, ma con tormento, affermando che la sua opposizione è motivata dall’esperienza personale con quello che definisce “giudici corrotti“.

La consigliera regionale sottolinea come il progetto di riforma promosso dall’esecutivo punti a riorganizzare alcuni aspetti del sistema giudiziario, intervenendo su temi come l’assetto delle carriere dei magistrati e il funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Un percorso riformatore che, secondo il centrodestra, nasce dall’esigenza di rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e garantire una giustizia più giusta e credibile.

“È legittimo avere opinioni diverse – prosegue Iiriti – ma è difficile accettare che, pur di colpire politicamente Meloni e il suo governo, si arrivi a delegittimare in modo aprioristico una riforma che affronta nodi strutturali della giustizia italiana”.

Per la rappresentante di Fratelli d’Italia, il confronto politico dovrebbe concentrarsi sul merito delle proposte e non su contrapposizioni ideologiche.

“Chi oggi attacca la riforma – conclude – dovrebbe spiegare ai cittadini quale alternativa concreta propone per migliorare il sistema giudiziario. Continuare a dire solo ‘no’ per ragioni politiche non aiuta il Paese“.

L’intervento di Daniela Iiriti si inserisce in un clima di forte confronto politico attorno alla riforma della giustizia e al percorso di cambiamento avviato dal governo, destinato a restare uno dei temi centrali del dibattito nazionale nei prossimi mesi.