Si terrà martedì 17 marzo alle ore 17.30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò (Reggio Calabria), l’incontro–dibattito dal titolo “Giustizia e referendum: capire per scegliere. Strumenti per una scelta libera e responsabile”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, insieme alle associazioni Oratorio Sant’Agata e Ape Reggina, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto e approfondimento su un tema di grande rilevanza per la vita democratica del Paese: la giustizia e il ruolo del referendum come strumento di partecipazione consapevole.

L’incontro intende fornire ai cittadini elementi di conoscenza utili per orientarsi in modo libero e informato, attraverso il dialogo tra posizioni diverse e il contributo di autorevoli relatori.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve.

Interverranno:

dott. Giuseppe Lombardo , pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria, in rappresentanza del Comitato per il No ;

, pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria, in rappresentanza del ; avv. Francesco Calabrese, penalista del Foro di Reggio Calabria, in rappresentanza del Comitato per il Sì.

Il dibattito sarà moderato dal prof. Vincenzo Malacrinò, giornalista.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di informazione, dialogo e partecipazione civica, aperta alla comunità e a tutti i cittadini interessati, con l’intento di favorire una riflessione consapevole su temi centrali per il sistema della giustizia e per l’esercizio di una scelta libera e responsabile.

La cittadinanza è invitata a partecipare.