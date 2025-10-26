Giusi Princi: “Lunedì 27 ottobre alla Cittadella regionale presentazione del progetto sperimentale ‘RECAPP CAL’ per potenziare gli apprendimenti scolastici”
Ott 26, 2025 - redazione
“Caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti.
Il progetto RECAPP CAL, fortemente voluto dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’On. Giusi Princi, vede coinvolti, quali partner, anche l’Ufficio scolastico regionale della Calabria (USR), il Sistema universitario calabrese (Unical, Magna Graecia e Mediterranea), l’Università Bocconi e Invalsi.
All’incontro di presentazione interverranno: il Direttore generale dell’USR, Dott.ssa Antonella Iunti; il Presidente dell’Invalsi Dott. Roberto Ricci; il Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Nicola Leone; il Rettore dell’Università Magna Graecia, Prof. Giovanni Cuda; il Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti; il Rettore dell’Università Bocconi Milano, Prof. Francesco Billari.