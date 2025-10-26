Giusi Princi: “Lunedì 27 ottobre alla Cittadella regionale presentazione del progetto sperimentale ‘RECAPP CAL’ per potenziare gli apprendimenti scolastici”

Un intervento lungo, appassionato e senza filtri quello delprocuratore di Napoli,Nicola Gratteri, ieri durante l’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati. Davanti a una platea di colleghi e rappresentanti delletoghe, il magistrato calabrese ha parlato con toni duri della situazione dellagiustizia italianae della posta in gioco in vista del referendum sullariforma costituzionale.“La posta in gioco è molto alta. […]