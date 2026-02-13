Giusi Princi: “Accolto il mio appello, gli studenti di Taverna alla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026”

“La Fondazione Milano Cortina 2026 ha accolto il mio appello: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro), autori delle mascotte Tina e Milo, saranno presenti domenica 22 febbraio alla grande cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, all’Arena di Verona, in presenza delle massime istituzioni, di atleti, artisti e protagonisti della cultura e dello spettacolo, sotto lo sguardo di milioni di persone collegate da tutto il mondo”. Lo annuncia, sui suoi canali social, l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

In qualità di membro della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo, l’On. Princi nei giorni scorsi ha inviato una lettera al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Fondazione Milano Cortina 2026 affinché gli studenti venissero ufficialmente invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi, recuperando lo spazio non previsto nella cerimonia di apertura e offrendo loro la giusta attenzione istituzionale. Oggi la risposta del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò che, con una lettera, ha informato l’europarlamentare di avere accolto la sua proposta, prevedendo la presenza dei ragazzi alla cerimonia di chiusura.

“È un riconoscimento – afferma l’eurodeputata in un video pubblicato sui social – che offre la giusta attenzione istituzionale a quei ragazzi che per primi hanno creduto nel valore delle Olimpiadi, ideandone proprio il simbolo più rappresentativo. Un progetto nato a scuola – prosegue -, frutto di creatività, impegno e lavoro di squadra, che rappresenta i valori della Calabria e di tutta Italia. Ringrazio il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò per la disponibilità immediata, la sensibilità e la concretezza con cui ha accolto il mio appello. Grazie anche al Presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, per avermi sostenuta da subito in questo percorso di valorizzazione del merito”. Infine, l’On. Princi invia il suo messaggio di augurio ai ragazzi: “Portate con voi – afferma – la vostra comunità e l’orgoglio di una regione, la Calabria, che si presenta al mondo con il suo volto migliore. Sono, siamo tutti fieri di voi”, conclude l’europarlamentare calabrese.