Giuseppe Zampogna, “Il risultato che abbiamo ottenuto è stato straordinario, oltre ogni aspettativa”
Ott 09, 2025 - redazione
Esso non rappresenta un mero numero: le migliaia di preferenze che mi sono state tributate sono
il segno inequivocabile della stima profonda, della fiducia e della condivisione del progetto che porto
avanti da molto tempo.
La risposta eccezionale del mio territorio costituisce per me un mandato potentissimo.
Il sostegno al Presidente Occhiuto, nella nostra provincia, è il più alto registrato in tutta la
Calabria e Scido, la città che da anni ho l’onore di amministrare, è emblematica di questo straordinario
successo. È la prova che la nostra politica, basata sul valore autentico delle persone e non sul calcolo, è la
strada giusta da percorrere.
Sono orgoglioso e profondamente commosso: questa non è una vittoria personale, ma la base
solida e irrinunciabile su cui continuare a costruire il futuro.
Ai cittadini garantisco che questo entusiasmo e la loro fiducia non andranno dispersi. Sono e
saranno per me un nuovo, grandissimo stimolo.
Insieme, andremo avanti con rinnovata determinazione. Lo dobbiamo alla nostra terra, ai nostri
figli, a noi stessi.
Grazie di cuore, a presto sul territorio.