Giuseppe Zampogna, “Il risultato che abbiamo ottenuto è stato straordinario, oltre ogni aspettativa”

Esso non rappresenta un mero numero: le migliaia di preferenze che mi sono state tributate sono

il segno inequivocabile della stima profonda, della fiducia e della condivisione del progetto che porto

avanti da molto tempo.

La risposta eccezionale del mio territorio costituisce per me un mandato potentissimo.

Il sostegno al Presidente Occhiuto, nella nostra provincia, è il più alto registrato in tutta la

Calabria e Scido, la città che da anni ho l’onore di amministrare, è emblematica di questo straordinario

successo. È la prova che la nostra politica, basata sul valore autentico delle persone e non sul calcolo, è la

strada giusta da percorrere.

Sono orgoglioso e profondamente commosso: questa non è una vittoria personale, ma la base

solida e irrinunciabile su cui continuare a costruire il futuro.

Ai cittadini garantisco che questo entusiasmo e la loro fiducia non andranno dispersi. Sono e

saranno per me un nuovo, grandissimo stimolo.

Insieme, andremo avanti con rinnovata determinazione. Lo dobbiamo alla nostra terra, ai nostri

figli, a noi stessi.

Grazie di cuore, a presto sul territorio.