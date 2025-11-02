Giuseppe Moio, segretario generale della CISL Scuola di Reggio Calabria, eletto nell’assemblea nazionale dei delegati del Fondo Espero:continua la crescita della CISL Scuola Regionale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria rafforzando la propria presenza e il proprio impegno nel comparto scolastico e nel territorio.

Radici forti, rinnovata presenza: la CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria conquista un nuovo spazio nel mondo della Scuola

Un’importante affermazione per la CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Moioèstato eletto nell’assemblea dei delegati del Fondo Espero, organismo chiave per la rappresentanza e la previdenza nel comparto scuola. «Questo importante risultato – dichiara Nausica Sbarra, Segretaria generale della CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria – è il frutto di una presenza diffusa e capillare della CISL sul territorio, resa possibile grazie a una rete umana di donne e uomini competenti, da sempre punto di riferimento per i lavoratori e le lavoratricidella scuola. Anche da un punto di vista statistico – aggiunge Nausica Sbarra – il dato della partecipazionein crescita rappresenta un segnale di fiducia e un riconoscimento del nostro impegno quotidiano. Tutto ciò diventa per noi motivo di maggiore responsabilità e rinnovata dedizione verso chi crede nella buona rappresentanza sindacale». La CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria formula a Giuseppe Moio un sincero augurio di buon lavoro e siamo certi che porterà con sé la parte nobile dell’animo e dei valori che animano il nostro Sindacato in ogni luogo di confronto e partecipazione. Questo risultato – prosegue la Segretaria Sbarra – è anche significativo in quanto,l’elezione di Giuseppe Moio testimonia la solidità e la credibilità della CISL nel tessuto scolastico e territoriale e all’interno del Fondo Espero – fondo pensione negoziale dedicato al comparto scuola è importante il segnale di presenza attiva che la CISL saprà conferire in quanto fortemente consapevole della realtà previdenziale per i lavoratori e le lavoratrici del settore, con ricadute concrete in termini di tutela, rappresentanza e partecipazione. Un tal senso, conclude Nausica Sbarra – le implicazioni per il territorio e soprattutto per la scuola potranno rafforzare la voce della CISL in un organismo che gestisce temi fondamentali quali previdenza, diritti e partecipazione, rinnovare e rinsaldare il legame fra la CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e i lavoratori della scuola, confermando che “essere sul territorio” significa anche farsi carico delle sfide concrete ed incrementare la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori verso una rappresentanza che non si limita a essere presente, ma è protagonista nella costruzione del futuro. La buona rappresentanza sindacale non è solo conquista, ma impegno quotidiano e il risultato di oggi ci chiama a nuove responsabilità e a nuove aperture di dialogo.