Giuseppe Falcomatà incontra la comunità di Laureana di Borrello

Il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, candidato al Consiglio Regionale nelle liste del P.D. in una Domenica mattina, presso il Convento dei Domenicani di Laureana di Borrello, ha incontrato giovani e meno giovani per parlare di impegno sociale, partecipazione, zone interne, servizi e di sanità.

Erano diversi i dirigenti della vecchia guardia della sinistra laureanese che non hanno fatto mancare l’affetto e la stima nei confronti dell’Avvocato Falcomatà, il quale ha voluto affrontare tutte le problematiche che sono al centro di questa campagna elettorale e che vede contrapposti, al Governatore uscente Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico di centrosinistra e Francesco Toscano, leader del movimento Democrazia Sovrana e Popolare.

“Il centrodestra ha fallito tutti gli obiettivi- ha affermato Falcomatà- dalla sanità, alle infrastrutture, alla vivibilità e al futuro dei paesi calabresi.”

“Basta pensare- ha proseguito il Sindaco Metropolitano- che la Regione ha limitato la nostra azione non assegnando le deleghe su alcune materie che la legge impone a favore delle Città Metropolitane”.

“Noi abbiamo lavorato con le risorse a nostra disposizione per dare risposte ai territori che hanno bisogno di sanità, servizi, viabilità e opportunità di lavoro per i giovani”.

Ne è nato un interessante dibattito sulla sfiducia e sull’impegno politico dei giovani verso la politica verso i quale Falcomatà ha lanciato un invito ad un loro impegno per cambiare i partiti ed imporre una svolta alla Calabria.

Presenti all’incontro, tra gli altri, l’avvocato Giuseppe Barillà, Già Consigliere Provinciale, Paolo Alvaro già Sindaco di Laureana di Borrello, Demetrio Naccari Carlizzi già Consigliere Regionale e diversi altri che hanno invitato il Sindaco Falcomatà ad andare avanti con l’augurio che possa portare le sue competenze e la sua passione all’interno dell’assise Regionale”.