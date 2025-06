Giro d’Italia in Fiat 500 Topolino, da Bergamo a Gerace

Da Bergamo a Gerace ad una velocità di non oltre 60 Km all’ora ed a bordo della mitica Fiat 500 Topolino, lungo strade non sempre agevoli. Circa 2.800 Km. (andata e ritorno) per un’esperienza unica ed affascinante sotto un cocente sole di giugno che fa registrare temperature tropicali. Questa la “sfida” del “Club Amici delle Topolino Bergamo” , un sodalizio di irriducibili amanti delle Fiat 500 A, B e C Topolino prodotte tra il 1936 ed il 1954, fondato nel 2000 da Roberto Pedretti e Paolo Previtali. Partito l’8 giugno scorso da Bergamo, il “Giro d’Italia in Topolino” (a questa edizione è stato dato il titolo “Dal Serio allo Jonio: il periplo calabrese”) si concluderà domenica prossima 22 giugno, nella città di partenza, dopo aver fatto tappa a Pisa, Latina, Maratea, Acquappesa, Tropea, Cannitello, Reggio Calabria, Gerace, Montepaone, Crotone, Rossano Calabro, Rocca Imperiale, Isernia e Città di Castello. Nella “Città dello Sparviero” (Gerace) gli ospiti sono stati accolti in “Piazza del Tocco”, dove le Topolino (datate tra il 1949 ed il 1953) hanno sostato nella cornice naturale dei tanti palazzi gentilizi, dal Capogruppo consiliare di Maggioranza, Giuseppe Varacalli, il quale- a nome dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Rudi Lizzi- ha portato il benvenuto della comunità geracese offrendo poi una ricca guida turistico-fotografica della Città realizzata dal M° Angelo Laganà. Da parte loro i “radunisti” hanno offerto il guidoncino ufficiale del loro Club. Accompagnati dalla sapiente guida Gabriele Gratteri hanno quindi visitato monumenti, vie, piazze di Gerace manifestando estremo interesse per il ricco e prezioso patrimonio culturale. Dopo la cena in un noto locale cittadino, il meritato riposo nello storico “Palazzo Sant’Anna” non senza avere prima goduto dell’affascinante veduta panoramica offerta dal “balcone sullo Jonio” che domina da Punta Stilo a Capo Spartivento.