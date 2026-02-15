Giovanni Latella nuovo assessore al turismo della città metropolitana. VIDEO

Di Graziano Tomarchio

Nella giornata di sabato 14 febbraio, nei locali di Palazzo Alvaro, il Consiglio Metropolitano si è riunito per affrontare alcune tematiche come quella legata ai danni del ciclone Harry e dell’Alta Velocità Ferroviaria.

A presiedere il consiglio, il sindaco facente finzioni Carmelo Versace, supportato dal consigliere generale Umberto Nucara.

Ad aprire i lavori la ratifica della surroga del consigliere Giuseppe Ranuccio, sostituito da Giovanni Latella nel ruolo di assessore al turismo, allo sport, all’edilizia e alle pari opportunità.

Spazio alla manutenzione stradale in vista dei danni causati dal maltempo con la presentazione di un quadro di ripristino delle strade provinciali che attraversano i comuni pre-aspromontani. Particolare attenzione è stata prestata anche alle criticità che interessano il territorio all’indomani del ciclone Harry e i piani di interventi strutturali che, su proposta di Versace, saranno discussi in un incontro con il Presidente della Regione occhiuto e i consiglieri di maggioranza e minoranza.

Durante il Consiglio Metropolitano, non è mancato l’affronto sull’Alta Velocità , tema caldo per il sistema di infrastrutture e trasporti su rotaie calabrese.

L’esigenza è infatti quella di garantire tempi di percorrenza più brevi, come le tre ore da Roma a Reggio Calabria.

A concludere i lavori, l’approvazione di una serie di regolamentazioni per la gestione della Città Metropolitana,la definizione dei punti strategici che riguardano la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione 2026 -2028 e l’approvazione dei debiti fuori bilancio.