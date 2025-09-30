Giovani campo progressista: “La Calabria non è un bancomat per i privati. Noi ci siamo e scegliamo Tridico”

Siamo la generazione che più di tutte ha pagato il prezzo dei fallimenti politici in Calabria: precarietà elevata a sistema, emigrazione forzata, territori trattati come scarti di un Paese che ci ha voltato le spalle. Per questo sosteniamo con compattezza e convinzione Pasquale Tridico alla presidenza della Regione, perché la sua candidatura incarna la grande ambizione che serve a questa terra: dignità, giustizia sociale, diritti e lavoro vero. La Calabria che vogliamo non è un bancomat per i privati né una discarica ambientale, ma una terra capace di investire nella conoscenza, di difendere il suo territorio e di garantire servizi pubblici accessibili. Vogliamo una regione che alzi la voce anche quando si tratta di diritti umani, come di fronte al massacro del popolo palestinese, schierandosi dalla parte della pace e della giustizia. Questo centrodestra ci sta rubando il nostro futuro: Il 5 e 6 ottobre non è in gioco solo un nome, ma la possibilità di liberare la nostra regione dal ricatto e dall’abbandono. Noi ci siamo, uniti, e scegliamo Pasquale Tridico presidente.

Network Giovani M5S – Giovani Democratici – Unione Giovani di Sinistra – Giovani Comunisti – Giovani Europeisti Verdi – Federazione Giovani Socialisti