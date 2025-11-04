Giorno dell’Unità Nazionale delle Forze Armate, “Taurianova baluardo di legalità, libertà e pace”. FOTO

Anche a Taurianova c’è stata la deposizione nei tre monumenti ai caduti con il posizionamento delle corone di alloro per festeggiare il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

“Con la deposizione di una corona di alloro presso i 3 monumenti ai Caduti di Taurianova, l’Amministrazione Comunale – con in testa il sindaco Rocco Biasi – ha festeggiato il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il sentito omaggio al valore, al sacrificio e alla dedizione delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno servono l’Italia ha visto partecipi anche vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, il Corpo della Polizia Locale, scolaresche, associazioni di volontariato, rappresentanti istituzionali, nonche’ autorita’ civili e religiose. La cerimonia, ispirata da sentimenti di gratitudine verso i servitori dello Stato, e tenendo saldo anche indissolubile legame della comunità con la memoria dei martiri delle Guerre – ricordati storicamente a Radicena, Jatrinoli e San Martino – ha rilanciato l’impegno collettivo affinché ciascuno nel proprio ruolo conservi Taurianova quale baluardo di Libertà, Pace, Sicurezza e Legalità.”