“Giornata nazionale contro la solitudine dell’anziano: Mai più soli. Esperienze a confronto”, è questo il titolo della prima edizione dell’evento formativo che si terrà sabato 29 marzo, a partire dalle ore 9,30, presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria”, fortemente voluto dall’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria e realizzato grazie al supporto dell’Azienda sanitaria provinciale reggina e con la collaborazione della Consulta delle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa prevede il rilascio dell’attestato e di 4,2 crediti formativi ECM per i partecipanti (personale dipendente o convenzionato nei ruoli sanitari– profilo dirigenza e comparto). Dopo i saluti istituzionali della Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli; del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia; di Giovanni Calogero, Dirigente Formazione Continua e Ricerca dell’Eccellenza ASP di Reggio Calabria e della Presidente della Consulta Comunale Politiche Sociali e Culturali del Comune di Reggio Calabria, Marisa Cagliostro, seguiranno le relazioni di Giovanni Tripepi, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede di Reggio Calabria, che affronterà il tema dell’invecchiamento della popolazione: focus sui dati della Calabria; di Giuseppe Armentaro, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, UOC Geriatria, Catanzaro, con una relazione dal titolo “Lo spettro delle fragilità negli anziani: focus sullo scompenso cardiaco”; del “ruolo delle associazioni di volontariato nel supporto alla popolazione anziana: l’esperienza di Casa Paese per demenze di Cicala” parlerà Elena Sodano, Presidente dell’Associazione RaGi, Catanzaro; sul tema del “Volontariato e servizi per gli anziani: l’esperienza sul territorio” interverrà Rosa Scopelliti, dell’Associazione Nuova Solidarietà di Reggio Calabria e infine il sociologo Piero Praticò si focalizzerà sul tema “Nuova anzianità e co-housing. Decreto Legislativo del 15 marzo 2024 n. 29”. Al termine dei lavori, è prevista una tavola rotonda, in cui i professionisti della sanità, del sociale e del volontariato si confronteranno apertamente integrando competenze e tracciando uno stato dell’arte sui percorsi intrapresi nel nostro territorio. Le conclusioni saranno affidate alla Garante Stanganelli. I responsabili scientifici dell’evento sono il dr. Giovanni Calogero e il dr. Giovanni Tripepi. “Il fenomeno della solitudine – ha dichiarato Anna Maria Stanganelli – rappresenta una vera e propria emergenza sanitaria, correlata ad un aumento del rischio di patologie croniche e di declino cognitivo. E’ necessario investire sugli anziani e condividere un percorso virtuoso a tutti i livelli, affinché possano continuare ad essere una risorsa per le famiglie e per la società”.