Taurianova, Giornata dell’Autismo, una mostra nel Municipio con le opere di artisti speciali

Doppia iniziativa quest’anno per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, con il Palazzo Municipale che diventa in entrambe le occasione motore della rinnovata sensibilizzazione promossa il 2 aprile dal Comune.

Alla consueta illuminazione in blu nelle ore serali del Municipio, anche per aderire all’appello che l’Associazione Nazionale dei Comuni ha indirizzato all’Ente tramite una lettera trasmessa ai sindaci italiani dal presidente Gaetano Manfredi, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi affianca una mostra di lavori realizzati da bambini e ragazzi speciali allestita al piano terra dell’edificio. L’esposizione, che inizierà giovedì prossimo e durerà fino al 10 aprile, è frutto della collaborazione tra l’assessorato comunale al Welfare – guidato da Angela Crea – e “Intorno a me Mille Colori, una cooperativa sociale di Reggio Calabria di cui è presidente Anna Maria Arena, il cui allestimento rientra nel progetto “Aprile-Blu Aut”.

Particolarmente significativa la scelta dei tempi decisi per l’apertura al pubblico della mostra, visto che le opere – frutto della creatività di persone con disturbi dello spettro autistico, indotte a coltivare questa passione salutare dai volontari e dai loro familiari – saranno visitabili dal pomeriggio del 2 aprile, provenienti direttamente da Reggio Calabria dove nella mattinata saranno al centro, nei locali di Palazzo Campanella, di una analoga iniziativa patrocinata dal Consiglio Regionale.

La mostra taurianovese, volta a rendere protagonista quella normalità che l’arte figurativa e la manualità autonoma assicurano in questi casi, si accompagna a quell’impegno per l’assistenza alle associazioni e alle famiglie che l’assessorato diretto da Angela Crea ha garantito in questi anni, anche grazie alle attività espletate nel Polo sociale di via Francesco Sofia Alessio e attraverso il ruolo che Taurianova ha come Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 3.

«Non a caso – commenta l’assessore Crea – abbiamo pensato che la “Casa dei Cittadini” fosse il luogo più adatto e partecipativo per raccogliere, attraverso lo sguardo dei visitatori, i frutti di un’esperienza salvifica per i ragazzi e dall’alto valore sociale grazie alla cura che assicurano volontari e famiglie. La nostra Rete contro le fragilità continua a muoversi non solo per accompagnare chi ha diritto ad un’esistenza più felice possibile, non solo per far sentire meno sole le famiglie, ma anche per dimostrare che c’è una Taurianova pronta ad aiutare, pronta a lanciare uno sguardo diverso e rispondere presente alla sollecitazione che l’Onu ha creato istituendo la Giornata Mondiale. Ma facciamo di più – conclude l’assessore Crea – perché, grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo cittadino e alla sensibilità della dirigente Maria Concetta Muscolino, abbiamo ottenuto di poter portare nelle scuole la mostra dopo il 10 aprile, in modo che a partire dalla fruizione delle opere da parte degli alunni si possano stabilire nuovi momenti di contatto e di sensibilizzazione per una migliore conoscenza dei diversi effetti dell’autismo, che vuol dire far risaltare nei più piccoli valori quali il rispetto per gli altri, l’aiuto reciproco e l’integrazione».