Giornata della Prevenzione Cardiovascolare: a Taurianova un appuntamento per la salute pubblica 

Cittadini dai 40 ai 65 anni potranno accedere gratuitamente a controlli medici e screening cardiologici

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità. Una diagnosi precoce e l’adozione di corretti stili di vita possono ridurre in modo significativo il rischio di eventi come infarti e ictus. Per questa ragione, iniziative come la Giornata della Prevenzione Cardiovascolare rivestono un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica.

Domenica 14 Dicembre alle 9:30 presso la Biblioteca “A.Renda” di Taurianova, nel mese dedicato alla prevenzione, si concretizzerà un momento dal grande spessore sociale, organizzato dal Rotary Club di Palmi in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria-Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, propizio per effettuare controlli preventivi e favorire la diagnosi precoce. Un impegno condiviso per promuovere il benessere, valorizzare il valore della salute pubblica grazie al fondamentale supporto di medici specialisti.

Durante la giornata dedicata alla prevenzione, infatti, cittadini di età compresa tra i 40 e i 65 anni che non abbiano in corso una terapia farmacologica a causa di una patologia precedentemente accertata, potranno accedere gratuitamente a controlli medici e screening cardiologici, pensati per individuare tempestivamente eventuali fattori di rischio causati da molteplici aspetti.

Esami, semplici e non invasivi, che consentono di ottenere un quadro immediato dello stato di salute cardiovascolare, individuando eventuali segnali d’allarme ancora silenziosi.

La Giornata della Prevenzione avrà lo scopo di mettere in luce l’importanza di un approccio multidisciplinare alla salute cardiovascolare. Pertanto, un corretto stile di vita, la gestione delle patologie infiammatorie, rischio trombotico e malattie cardiovascolari, malattia psoriasica e rischio cardiovascolare, un’alimentazione equilibrata e un rapporto diretto con la farmacia territoriale saranno oggetto di approfondimento da parte dei vari medici specialisti che hanno sposato in pieno la causa.

La manifestazione potrà contare sul patrocinio del comune di Taurianova, la Consulta delle Associazioni e della società civile di Taurianova, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, la Croce Rossa Italiana-Sezione di Taurianova e l’azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

La giornata della prevenzione offrirà anche consulenze personalizzate su alimentazione, attività fisica e corretti stili di vita per aiutare ogni persona a individuare il proprio percorso di benessere.

Eventi di questo tipo, rappresentano un’occasione preziosa non solo per effettuare verifiche gratuite, ma anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura del cuore. Partecipare significa investire su se stessi, sulla propria salute e sulla possibilità di prevenire problemi che possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana.

La prevenzione è il primo passo verso un futuro più sano e consapevole.