Giornata della Poesia, Taurianova inaugura la “Via dei Poeti” intorno alla biblioteca. Il doppio appuntamento di venerdì  inizia le scuole in piazza

Quest’anno Taurianova festeggerà in modo nuovo, dinamico e suggestivo la Giornata Internazionale della Poesia, anticipando di 24 ore l’appuntamento istituito dall’Unesco per celebrare la sublime arte dei versi e i suoi epigoni di ogni epoca e di tutti i continenti.

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, infatti, venerdì 20 marzo – alla vigilia della mobilitazione culturale introdotta nel 1999 in tutto il mondo e fatta coincidere con l’inizio della primavera – appassionati e non verranno chiamati ad un doppio incontro, che ripeterà il coinvolgente tuffo nelle emozioni declamate che l’assessorato alla Cultura annualmente propone.

Prima, dalle 10 in Piazza Italia, e a seguire nell’adiacente biblioteca Antonio Renda, la città renderà omaggio in modo articolato alla poesia e ai poeti – con protagonisti i più giovani, le autorità e l’associazionismo cittadino – volendo esaltare, quest’anno in maniera ancora più solenne e creativa, un tipo di innesco culturale che Taurianova, attraverso reading e letture, conosce da prima dell’anno da Capitale del Libro.

La manifestazione comincerà con una particolare celebrazione della poesia, ad opera degli alunni dell’Istituto comprensivo Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli che in piazza cureranno un vero e proprio “incontro con gli autori del passato”, una sorta di flash mob nato dal loro studio particolareggiato, indicato dall’Amministratore Comunale come essenziale approfondimento per scoprire il fascino della poesia senza tempo.

Questo primo momento sarà preceduto dagli interventi del sindaco Biasi, del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del presidente di Anci Calabria, Simona Scarcella, del parlamentare Francesco Cannizzaro, della dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino e della presidente della Consulta delle associazioni Anna Maria Fazzari, e verrà introdotto da Maria Fedele, assessore comunale alla Cultura e presidente della commissione di Settore in seno all’Anci calabrese, che ribadirà le motivazioni che ogni anno portano il Comune ad aderire in maniera sempre più ricca alla Giornata, rimarcando la grande collaborazione con la scuola per spronare gli studenti ad approfondire l’opera dei poeti.

Nell’area della vicina biblioteca comunale, poi, si proseguirà con il taglio del nastro e l’apertura del Percorso Poetico Taurianovese, una originale installazione prodotta attraverso la posa definitiva e permanente – lungo il perimetro esterno della biblioteca – di una serie di mattonelle recanti versi poetici.

La cosiddetta “Via dei Poeti”, oltre ad essere la brillante novità che il Comune propone per la Giornata di quest’anno, diventa quindi un modo assai accattivante per valorizzare e rendere ulteriormente attrattivo un luogo di cultura che, dopo l’inaugurazione avvenuta nel 2024, è già diventato punto di riferimento imprescindibile e fulcro di un fermento che coinvolge tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro.

La doppia manifestazione per la Giornata Internazionale della Poesia, realizzata con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale, gode del patrocinio del “Premio Internazionale di Poesia Amilcare Solferini” – che ha curato la realizzazione delle mattonelle installate e ha donato al Comune una stele poetica – di Anci Calabria, dell’Istituto comprensivo cittadino e della Consulta comunale delle associazioni.