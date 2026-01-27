Giornata della Memoria. Il messaggio dell’Assessore alla Cultura del Comune di Cittanova, avv. Rita Morano

n occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione comunale di Cittanova rinnova, con profondo rispetto e partecipazione, la propria vicinanza alla Comunità Ebraica e a tutte le vittime della Shoah, nella consapevolezza che il ricordo non rappresenta un mero esercizio rituale, ma un dovere civile e morale che interpella l’intera collettività.

«La Giornata della Memoria – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Cittanova, avv. Rita Morano – è un momento di riflessione che unisce il dolore alla responsabilità. Un dolore che, nel corso degli anni, questa Amministrazione e quelle che l’hanno preceduta hanno sempre condiviso, ponendosi al fianco della Comunità Ebraica e promuovendo iniziative capaci di trasmettere alle giovani generazioni e all’intera cittadinanza il valore profondo del ricordo».

«La memoria – prosegue Morano – non può e non deve essere confinata al passato: essa è monito attuale contro ogni forma di sopraffazione, di discriminazione e di odio. La storia ci insegna che la violenza e l’annientamento dell’altro non nascono all’improvviso, ma maturano nel silenzio, nell’indifferenza e nella progressiva erosione dei diritti. Per questo, ogni segnale di sopraffazione rappresenta un pericolosissimo allarme sociale che non può essere sottovalutato». In tale cornice si inserisce l’iniziativa promossa dal Comune di Cittanova, con il patrocinio del Servizio Civile Universale, dal titolo “Oltre il filo spinato, la voce del ricordo”, in programma per oggi, 27 gennaio 2026, alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo”. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, avv. Domenico Antico, e dell’Assessore alla Cultura, avv. Rita Morano, e sarà arricchito dalla testimonianza di Mara Ferraro, nipote di Carmine Ferraro, Medaglia d’Onore della Repubblica Italiana, a cui seguirà la lettura della poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi, quale momento conclusivo di alto valore simbolico e culturale.

Anche oggi, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico rinnova con convinzione il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria, riconoscendo nella Cultura uno degli strumenti più autentici ed efficaci di miglioramento sociale.

«Attraverso la cultura – conclude l’Assessore Morano – costruiamo ponti tra generazioni, sviluppiamo coscienza critica e alimentiamo quella vicinanza umana che rende una comunità realmente civile. Ricordare significa scegliere da che parte stare: dalla parte della dignità, della libertà e del rispetto della persona». Il Comune di Cittanova invita pertanto cittadini, scuole e associazioni a partecipare all’iniziativa e a vivere la Giornata della Memoria non solo come una ricorrenza, ma come un impegno quotidiano a difesa dei valori fondamentali della convivenza democratica.