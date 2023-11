La notina

La decisione di limitare il traffico nel bel centro storico di Palmi di rischia di mandare in frantumi il commercio locale. Palmi ed il suo centro storico sono una risorsa per tutta la piana di Gioia Tauro. Considerato che nella cittadina di Palmi i parcheggi sono un problema serio…vi immaginate in estate con il raddoppio della popolazione, il caos…il sindaco Giuseppe Ranuccio persona intelligente, troverà la soluzione migliore per venire incontro ai commercianti vera risorsa economica della città.