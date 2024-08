Zelensky “Incendio a Zaporizhzhia, radiazioni nella norma”

KIEV (ITALPRESS) – “Gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia”.Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Attualmente, gli indicatori di radiazione sono normali – aggiunge -. Tuttavia finchè i terroristi russi manterranno il controllo della centrale nucleare, la situazione non sarà e non potrà essere normale. La Russia l’ha utilizzata esclusivamente per ricattare sia l’Ucraina che l’intera Europa e il mondo. Aspettiamo la reazione del mondo”.

