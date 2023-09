Incontro proficuo ieri sera, presso la sede dell’Asp in via Diana, tra la D.G Lucia Di Furia e i Sindaci deella Città Metropolitana interessati dagli interventi edilizi a valere sulla Missione 6 (missione salute) del PNRR Comuni.

“Buone notizie per il Comune di Bova Marina dove sarà realizzato un ospedale di comunità presso l’immobile dell’ex Seminario vescovile – afferma il primo cittadino Saverio Zavettieri -. Alla presenza del già Commissario Asp Di Furia e dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda sono stati presentati, in video proiezione, gli elaborati della progettazione definitiva già in stato avanzato. Con la prospettiva di essere completati e validati nel giro di qualche settimana. La Dottoressa Di Furia ha prospettato altresì il rispetto del cronoprogramma per le fasi successive, evidenziando che sia la progettazione esecutiva che la messa a terra delle opere, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, sono state già affidate – continua Zavettieri -. Bova Marina insieme ai soli comuni di Gerace, Cittanova e Oppido Mamertina, potrà contare ed usufruire su una nuova struttura socio-sanitaria che entra a fare parte del Servizio Sanitario Regionale e che punterà al potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche”.

La costruzione dell’Ospedale di Comunità inserito nel programma nazionale, evidenzia un risultato importante per l’intera Comunità dell’Area Grecanica che allarga l’offerta sanitaria nel territorio e rafforza il ruolo centrale dell’Ospedale di Melito Porto Salvo.

“È importante investire sulla sanità territoriale perché oltre a ridurre la spesa ospedaliera inappropriata, si riesce a soddisfare le esigenze di una comunità ed aiutare cittadini soggetti purtroppo, a condizioni di patologia cronico-degenerativa” – conclude il primo cittadino di Bova Marina.