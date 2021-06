Realizzazione lavori della strada provinciale Delianuova –A3 (svincolo Gioia Tauro).

Premesso che: L’Articolo 119 della Costituzione stabilisce che:I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;con la LEGGE7 aprile 2014, n. 56entra in vigore l’istituzione della Città Metropolitana;Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità, istituzionali generali:1.cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;2.promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e dellereti di comunicazione di interesse della città metropolitana;Considerato che:erano in corso di completamento i lavori della strada provinciale Delianuova –A3 (svincolo Gioia Tauro). I stralcio I lotto: Delianuova –svincolo Calabretto Km 4+390;i lavori, in atto, sono al momento sospesi; visto la particolare importanza della anzidetta opera non solo per il territorio locale ma anche per tutta l’area ed atteso che la realizzazione creerebbe una indubbia ricaduta

Gruppo Consiliare Città Metropolitana di Reggio Calabriapositiva sullo sviluppo, valorizzando le potenzialità del turismo montano ed integrando il territorio locale nel più ampio assetto intercomunale;che la mancata realizzazione del suddetto intervento determinerebbe significativi disagi per il territorio comunale, che sta attraversando una fase di progressivo spopolamento e depauperamento con conseguente accentuazione di tale processo. Per tutto quanto sopra premesso, considerato e vistoInterroga il Sindaco per1.Conoscere quali i tempi per la ripresa e quindi la conclusione dei lavori.