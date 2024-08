“XVI Festa Medioevale” San Giorgio Morgeto

Conto alla rovescia per la 16ª edizione della Festa Medioevale a San Giorgio Morgeto.

L’evento del 12 e 13 agosto 2024, organizzato dai volontari dell’associazione Nuovo Mondo

ETS, offrirà la possibilità di immergersi nelle tradizioni e nella cultura del Medioevo

attraverso rievocazioni storiche in costume, mestieri e botteghe artigianali, musica

itinerante e spettacoli di piazza. La Festa gode del Patrocinio del Comune di San Giorgio

Morgeto e del Patrocinio Morale della Regione Calabria

Nel corso delle due serate si svolgerà la rievocazione storica della nascita della baronia di

San Giorgio, da parte della regina Giovanna d’Angió a favore di Antonio Caracciolo.

Gli abitanti indosseranno abiti d’epoca e prenderanno parte al corteo che partirà dalla

centrale piazza dei Morgeti e si snoderà attraverso vicoli e viuzze per giungere al castello

sede di allestimento del Villaggio Medioevale “Daedalus” e le macchine d’assedio e mestieri

medioevali “Mercanti del Conte Ruggero”. Lungo il percorso s’incontreranno alchimiste,

cartomanti, calzolai, amanuensi, locandieri, pittori, musicisti.

Si assisterà a spettacoli del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “Cittá di L’Aquila”,

Spettacolo di fuoco della Compagnia Magma, concerto dei “Daridel”, spettacolo del Giullare

senza radici, dei Musici e teatro “Compagnia Magma”

Nella piazza dei Morgeti sarà allestito il banco gestito dall’associazione, dove si potrà

degustare il famoso panino con lo zimbató, preparato dalle volontarie.

La Festa rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire un Borgo dalla naturale

scenografia medioevale che con i suoi palazzi, monumenti, slarghi e terrazze assieme alla

ricchezza del programma e alla qualità degli spettacoli promette di offrire un’esperienza

indimenticabile a tutti i visitatori.

Anche quest’anno, forti della sinergia con il territorio, la festa si avvale della collaborazione

di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova nell’ambito del

progetto “VogliAMO la Festa Medioevale” oltre che dei ragazzi e ragazze del laboratorio di

Arti Creative del progetto “Insieme-Nuove Opportunità Educative”

Sul sito sangiorgiomedioevale.it si può trovare anche la piantina interattiva con la

sistemazione dei vari artisti e tutte le informazioni utili relative a quest’ultima edizione.

Servizi:

– Area food attiva dalle ore 19:00

– Navette dalle ore 19:00 alle ore 1:30