Sarà un inizio settimana a tutto swing a Siderno! Lunedì 30 dicembre alle 21:30 il villaggio natalizio “Winterland” di piazza Portosalvo si animerà con la musica di Paolo Belli e la sua Big Band che si esibiranno nell’attesissimo concerto a ingresso gratuito, tra i più attesi nell’intero territorio metropolitano.

Volto noto della Rai, visto che da quasi vent’anni è co-conduttore del programma di punta del sabato sera di Rai1 “Ballando con le stelle”, Paolo Belli è famoso dal 1990 quando, da leader del gruppo “I ladri di biciclette”, insieme a Francesco Baccini incise la principale hit di quell’estate “Sotto questo sole”.

Nella sua ultratrentennale carriera, Paolo Belli ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo e ha riarrangiato l’inno della Juventus “Juve (storia di un grande amore)”.

Insieme alla sua Big Band porta in giro per l’Italia la sua musica swing in cui l’allegria dei ritmi è esaltata dalla prevalenza degli strumenti a fiato che fa il paio con l’impareggiabile presenza e voce del suo frontman.

Insomma, sarà un concerto tutto da godere, nella serata che precede il gran veglione di Capodanno che a Siderno, dopo la mezzanotte del 31, sarà un Capodanno all’Italiana!

Per iniziare il nuovo anno con tutto l’entusiasmo e la gioia di stare insieme.

A Winterland. Nel cuore della città più vivace e piena di eventi e iniziative di queste feste.