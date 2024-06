Riceviamo e pubblichiamo da Klaus Davi

VOTI E NDRANGHETA : DAVI ‘SE FALCOMATA’ RIMARRA’ IN CARICA, PD DOVRA’ RISARCIRE DANNI DI IMMAGINE AI REGGINI’

‘Il dolo quantificabile in oltre 5 milioni di euro’

“La segretaria del Pd Elly Schlein ieri ballava al Gay Pride. Siamo contenti per lei, siamo contenti che gioisca . Molto meno per le casse del suo partito. Se veramente una commissione d’accesso dovesse arrivare a Reggio Calabria e malauguratamentE ravvisare gli estremi per uno scioglimento del comune per motivi di Ndrangheta ,il suo partito verrà citato in sede civile per il danno d’immagine arrecato alle cittadine e ai cittadini di Reggio Calabria , quantificabile secondo i calcoli di una multinazionale della comunicazione quotata in borsa in almeno 5 milioni di euro . Poiché parliamo di mafia e politica, la macchia rimarrà indelebile anche sul percorso politico dei vertici del Pd e i suoi leaders (incredibile il silenzio di Nicola Irto da questo punto di vista ….. fa davvero impressione ) locali e nazionali. Vale la pena signora Schlein? Rifletta bene…” Lo ha dichiarato Klaus Davi. “Il danno non è solo per Reggio ma anche per la Calabria tutta. Motivo per il qjuale auspico che anche la Regione possa quantificare il danno di immagine arrecato al marchio CALABRIA . Nell ‘ultima settimana la nostra regione ha occupato le edizioni dei telegiornali in una fase chiave del turismo precisamente in 70 edizioni dei tg nazionali, 55 articoli su giornali nazionali e siti, 208, notizie passate radio nazionali. L’unico argine a questo scempio è stata la contronarrazione della Calabria come meta del turismo ebraico. Facciamo quello che possiamo, ma il danno è fatto.”