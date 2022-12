“La satira non offende le persone, solo i loro pregiudizi”: questo lo spirito che da anni anima Saverio Petitto, Presidente dell’Associazione Prometeus di Palmi che, insieme a Giuseppe Cricrì, firma il volume – ormai divenuto un vero best seller – “Votalatrippa V”, che ha visto le stampe proprio in questi ultimi giorni dell’anno.

L’eloquente sottotitolo recita “ripetenti, equilibristi, debuttanti e brokers all’assalto di Palazzo San Nicola”, nel pieno tenore del racconto colmo di ironia, fatto di vignette, caricature, poesie, statistiche e aneddoti della bizzarra tornata elettorale del 12 giugno 2022.

Il libro, edito dalla nota e apprezzata Associazione palmese, è andato letteralmente a ruba in pochi giorni, attraverso prenotazioni da tutt’Italia. Sarà acquistabile, in anteprima, in piazza Primo Maggio nei giorni 31 dicembre e 6 gennaio prossimi. Gli incassi, come sempre, saranno investiti in opere e donazioni di beneficenza.

Un gioiello editoriale, stampato in un numero limitato di copie – che in buona parte sono già state preordinate dal sito web e dalla fanpage Facebook dell’Associazione.

Il volume si è aggiudicato il Premio “Fool Around” 2022. Tra le firme, che hanno contribuito al prezioso lavoro, quella del giornalista Arcangelo Badolati, del poeta in vernacolo Nino Lucisano e di altri rappresentanti del mondo della cultura, nonché di fedelissimi amici dell’associazione.

La copertina dedicata al sindaco Giuseppe Ranuccio “re Peppino II”, apre a una carrellata di oltre 90 vignette nate dalla magica matita di Saverio Petitto, basate principalmente sulla campagna elettorale svoltasi nella primavera scorsa, tra litigi, colpi bassi e stravaganze varie, che non potevano non essere immortalate nel libro ormai divenuto un cult.

Storie, aneddoti, vignette e poesie sono il corollario di una avvincente e combattuta competizione elettorale, che ha visto il trionfo di Giuseppe Ranuccio, senza se e senza ma, personaggio politico in grado di trionfare su tutti i fronti, sconfiggendo il candidato Giovanni Barone, e il suo folto “esercito” mal equipaggiato e poco assortito, e Pino Ippolito del Circolo Armino.

In queste amministrative, un aspetto rilevante, evidenziato in un capitolo del libro, è stato il cambio di “casacca” di alcuni candidati, prima molto vicini a Ranuccio, facenti parte delle liste di Barone che sono stati inesorabilmente bocciati dal responso delle urne.

La collana “Votalatrippa” nasce nel 2007, e da subito segna un successo senza precedenti. Oggi, consta di cinque volumi, che hanno raccontato la storia politica delle più recenti Amministrazioni comunali (più una fase commissariale), da quella di “Gaudio” a quella di “Ranuccio bis”.

«Spinti dal grande apprezzamento del pubblico – sottolinea il Presidente Saverio Petitto – abbiamo portato avanti negli anni questa nostra idea, usando un’ironia mai volgare e rispettosa dei personaggi presi di mira». «Ci auguriamo che il lettore non percepisca solo un gioco burlesco – conclude Saverio Petitto – ma tragga anche delle riflessioni di carattere politico, cercando di capire, attraverso la rappresentazione satirica, gli errori e le buone cose proposte dai personaggi politici che si sono messi in gioco».

Appuntamento, dunque, in piazza Primo Maggio per non perdere l’occasione di acquistare questo meraviglioso libro, un viaggio indimenticabile ricco di sorprese, di idee folgoranti e di sorrisi ma anche di riflessioni profonde sulle dinamiche sociali e sull’uomo.

Una perla che si aggiunge alle tante iniziative di grande spessore, opere e donazioni, per le quali l’Associazione Prometeus ha ricevuto consensi e riconoscimenti a livello nazionale.