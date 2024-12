Nello scorso fine settimana, la School Volley Taurianova vince e convince, alle 15.15 scendono in campo le nostre ragazze all’esordio in coppa contro la Pallavolo Palmi, Palmi che solo una settimana fa aveva vinto 3-0 contro la Pallavolo jonica, prossimo avversario delle nostre ragazze.

Il match inizia subito bene per le nostre ragazze che spinte dal proprio pubblico regola il primo set 25-11, secondo e terzo set non sono come il primo, la Pallavolo Palmi reagisce allo sbandamento iniziale e combatte punto a punto ma alla fine sono le taurianovesi ad avere la forza e la determinazione per portare a casa entrambi i set con i parziali di 26-24 e 25-22.

Moltissimi gli esordi per alcune giovanissime atlete taurianovesi Prochilo ’10, Cotroneo’09, Grygorova M ’09, Grygorova A ’08, Borgese ’09, che rendono la vittoria entusiasmante e che non fanno sentire le assenze per infortunio di Infantino e Stillitano.

Terminata la festa delle ragazze, giusto il tempo di alzare la rete e dare il cambio alle panchine e agli ufficiali di gara, alle 17.45 scendono in campo i nostri ragazzi della serie C, che non smettono di stupire, regalano ancora una volta una prestazione da squadra autorevole contro un ottimo avversario, Altaflex CZ, che le prova tutte per portare il match a loro favore ma ancora una volta i nostri ragazzi si compattano, soffrono e ne escono vincitori da vera squadra, con i parziali 25-20, 20-25, 25-19, 25-25; complimenti alla squadra catanzarese, per la sportività e per essere una delle squadre meglio attrezzate in questa stagione, 3 punti importanti per la classifica e per il morale dei ragazzi che conquistano l’8va vittoria su altrettante partite.

prossimo impegno per i nostri ragazzi nel derby della piana contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi per la nona giornata di serie C.