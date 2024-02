Vodafone down in Italia, migliaia di segnalazioni per problemi alla rete

(Adnkronos) – Vodafone down oggi 6 febbraio 2024 in Italia. Migliaia gli utenti che hanno segnalato sul web problemi di connessione alla rete mobile dell'operatore. Secondo le segnalazioni degli utenti sul sito Downdetector, i disservizi maggiori hanno riguardato per il 75% Internet mobile, per il 15% nessun segnale e per il 10% totale blackout. Intorno alle 13.30 erano oltre 8.200 le segnalazioni degli utenti su Downdetector. Roma, Milano, Palermo, Cagliari, Firenze e Catania le posizioni più segnalate. A seguire Perugia e Pescara. Elevato il numero di segnalazioni anche per l'operatore 'ho' (sempre gestito da Vodafone). Su x Vodafone ha risposto così a tutti gli utenti che hanno segnalato disservizi: "Ciao, siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Spegni e riaccendi periodicamente il tuo smartphone per consentire il corretto collegamento quando il segnale sarà nuovamente disponibile". In una nota le scuse del gruppo. Vodafone "si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G". L’azienda comunica di "esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

