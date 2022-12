Riceviamo e pubblichiamo

Cari concittadini,

il Movimento “Viva Cittanova Viva” prende atto della fuoriuscita dalla maggioranza consiliare del gruppo politico “A Testa Alta” guidato dal Consigliere Francesco D’Agostino e delle dimissioni di Lucrezia Calogero dalla carica di Assessore, ai quali riconosce il coraggio e la dignità dimostrati nell’assumere questa decisione.

Quando ci si rende conto che non sussistono più né i presupposti né le condizioni per tenere fede al proprio mandato e per attuare un programma elettorale palesemente propagandistico, ingannevole nei contenuti e smentito dai fatti, è tanto giusto quanto opportuno fare un passo indietro.

Tale presa di distanza dall’Amministrazione Comunale assume un significato ancora più rilevante considerata l’importanza del ruolo politico del gruppo “A Testa Alta”, determinante nella vittoria risicata alle ultime elezioni amministrative grazie al contributo di circa mille voti di preferenza ricevuti dai candidati che erano diretta espressione di detto movimento.

L’ennesima frattura all’interno della coalizione “Cittanova Cambia”, ormai delegittimata nella sua azione politica, certifica una crisi politica inequivocabile ed il fallimento della maggioranza che, tuttavia, non può e non deve ripercuotersi sulla comunità.

L’immagine di un gruppo di maggioranza unito e coeso, come se ce ne fosse ancora bisogno, si sgretola inevitabilmente; è arrivato il momento di prendere coscienza della propria inadeguatezza e di fare la scelta giusta per il bene di Cittanova, capendo che la politica è servizio alla comunità: DIMETTETEVI!

Al contempo, il Movimento “Viva Cittanova Viva” rinnova il proprio impegno in difesa dei Cittanovesi, sempre più martoriati da una continua ed esosa richiesta di tasse e balzelli comunali – in molti casi non dovuti perché già pagati o abbondantemente prescritti – che aggravano la già difficile condizione economica in cui versano centinaia di famiglie; auspica la formazione di una nuova classe dirigente che abbia a cuore i problemi dei cittadini e che sia, soprattutto, capace di ridare dignità ed orgoglio a Cittanova, oggi relegata nei bassifondi tra i centri più grandi della piana.

Sperando che il 2023 sia foriero di novità positive per la nostra città, il Movimento “Viva Cittanova Viva” invita i Cittanovesi a guardare il futuro con fiducia e rivolge a tutti i concittadini fervidi auguri per il nuovo anno.