VIVA CITTANOVA VIVA E FRATELLI D’ITALIA, fortemente preoccupati della gravissima situazione in cui versa Cittanova, a conclusione di un dialogo sincero e leale, nell’ossequioso rispetto delle storie personali e politiche di ogni componente dei gruppi, hanno deciso di portare innanzi un comune percorso in vista delle prossime elezioni amministrative.

Un percorso verso un progetto nuovo di governo fondato sull’ascolto delle idee e sulle esigenze dei cittadini stessi. Un progetto sicuramente ambizioso poiché chiede alle persone di fare un passo avanti uscendo dalla rassegnazione e dall’indifferenza per dare il proprio contributo ai temi di politica locale.

La comunanza di intenti è stata fortemente ispirata dalla necessità che Cittanova ritrovi la libertà del consenso, condizione indispensabile per una democratica amministrazione civica. Nel corso delle riunioni è emersa l’urgenza di ridare speranza e fiducia ai cittanovesi, in modo che vengano attivati al più presto i principi ed i valori ispirati alla sana politica che guarda con rispetto ed attenzione alle istanze di tutti ed in particolare dei giovani, costretti ad emigrare per mancanza di opportunità e per le umiliazioni subite da chi con spregiudicata prevaricazione disconosce la meritocrazia.

Obiettivo comune è costruire per Cittanova un’alternativa sociale e culturale che metta al centro i veri bisogni delle persone e non gli “interessi personali” , capace di dare soluzioni ai tanti problemi che esistono e che sono rimasti insoluti se non aggravati per un lunghissimo tempo.

Chiunque abbia voglia di anteporre l’amore per Cittanova alla propria carriera politica o ai propri “interessi di bottega” sarà ben accolto per costruire una vera e propria rinascita.

Viva Cittanova viva e Fratelli d’Italia – Cittanova

