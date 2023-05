In occasione della visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, grazie al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, siamo stati accolti a Roccella presso la Capitaneria di Porto, alla presenza anche del Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Maria Tripodi, e del Sottosegretario agli Interni, On. Wanda Ferro.

Il Ministro, dopo aver elogiato la forma di accoglienza come encomiabile, ha chiesto se avessimo delle esigenze per meglio lavorare sul territorio.

Ho avanzato la richiesta, come Comune di Siderno, della video-sorveglianza su tutto il territorio comunale.

La sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali, rappresenta una priorità.

Ho ricevuto rassicurazioni da parte del Ministro, nelle prossime settimane vi aggiornerò sula evoluzione di questa interlocuzione.

Il rapporto con lo Stato al servizio del progresso di Siderno, questo metodo ha dato e darà risultati nell’interesse generale.

Ringrazio le Istituzioni per la sensibilità dimostrata.