VISITA DEL GOVERNATORE FRANCO PETROLO AL CLUB ROTARY DI POLISTENA E “FESTA DEGLI AUGURI”

Lo scorso 17 dicembre il Governatore del distretto 2102 Dottor Franco Petrolo ha effettuato la tradizionale visita annuale al club Rotary di Polistena, presso la sede di Via Vescovo Morabito. Dapprima ha avuto un proficuo colloquio con il Presidente Salvatore Auddino, il segretario Francesco Ingegnere e il segretario esecutivo Andrea Saccomanno, dopodichè ha incontrato tutti i componenti del Direttivo Vice Presidente Giuseppe Gatto, il Tesoriere Carlo Tripodi, il Prefetto Domenico Albanese, il past-president Sarilena Stipo ed i Consiglieri Antonino Lombardo, Ettore Rositani e Gaetano Vaccari. Dopo un ampio momento di confronto in cui sono stati illustrati progetti, scambio di idee, punti di forza e punti da sviluppare, ha interloquito con i presidenti delle commissioni “effettivo” Gaetano Vaccari, Immagine Pubblica Antonino Lombardo, “Rapporti con le Istituzioni” Giuseppe Gatto e “Promozione eccellenze del Territorio” Andrea Saccomanno per intervenire sull’attività in corso delle rispettive commissioni e sulle modalità d’azione, prendendo atto dei progetti in corso: “dieta mediterranea”, “Turismo di ritorno” e “Rotary nutre l’educazione”.

Al termine delle attività ispettive il Governatore Franco Petrolo ed il gruppo si sono recati al ristorante “Il Castello degli Dei” in San Giorgio Morgeto presso la sala approntata per la cerimonia dove c’era ad attenderli un nutrito numero di soci ed ospiti nonché i Presidenti dei club Rotary vicini con i quali sono in corso progetti distrettuali: Locri – Pasquale Tavernese, Nicotera Medma – Carlo Capria e Gioia Tauro – Domenico Infantino; presenti anche gli Assistenti del Governatore per i Club di Locri e Gioia Tauro Gaetano Vaccari e di Polistena Domenica Pulella.

A seguire i saluti di rito e l’intervento iniziale del Presidente Salvatore Auddino che ha voluto ricordare in primis la figura del compianto Past-Governor Fernando Amendola scomparso la settimana scorsa per un male incurabile, facendo osservare un minuto di silenzio. Prima di passare la parola al Governatore nominato Maria Porcino per i saluti di rito ed al Governatore Franco Petrolo ha raccontato la storia della nascita del Club di Polistena che è avvenuta per volere di Giacomo Francesco Saccomanno e Franco Busceti che hanno indicato la possibilità all’allora Governatore Luciano Lucania, rimasto entusiasta della iniziativa ed ha dato tutta la collaborazione necessaria per porlo in essere.

Il Governatore Franco Petrolo ha tenuto un discorso molto incisivo e ricco di spunti. Da una approfondita illustrazione di cosa sia il Rotary, quale sia la sua “mission” e soprattutto quali siano stati i più importanti traguardi e quali gli obiettivi della sua opera a beneficio delle popolazioni più deboli , bisognose di assistenza ed aiuto. Ha inoltre ricordato come Gordon R. McInally, Presidente Internazionale del Rotary International, abbia scelto come motto dell’annata rotariana 2023-2024: “Creiamo speranza nel mondo” ed anche quest’anno si continuerà a sostenere il programma End Polio New per combattere la Poliomielite (già radicata in India e in Africa grazie al Rotary). Si punterà in particolare su programmi per la salute mentale dei giovani. Il governatore ha concluso il suo intervento complimentandosi con tutti i soci del Club di Polistena per il clima sereno con il quale operano e per gli ambiziosi progetti in corso.

L’Assemblea del Club Rotary Polistena nella stessa giornata ha deliberato all’unanimità i componenti del direttivo per l’A.R. 24/25 che saranno Giuseppe Gatto Presidente, Salvatore Auddino Past-President, Francesco Ingegnere Vice Presidente, Gaetano Vaccari Segretario, Andrea Saccomanno Segretario Esecutivo, Carlo Tripodi Tesoriere, Domenico Albanese Prefetto, Antonino Lombardo e Rita Greco Consiglieri e Presidenti di Commissione. Il Presidente nominato per l’A.R.: 25/26 Jacopo Saccomanno.