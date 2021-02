Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organo di alta direzione territoriale dell’Arma di Calabria e Sicilia, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Guerrini, l’Ufficiale Generale, ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni in tema di Covid 19, un indirizzo di saluto a una rappresentanza dei carabinieri della componente territoriale, forestale e speciale dell’Arma, operanti in questa Provincia, agli organismi della rappresentanza militare.

Un caloroso indirizzo di saluto è stato, da ultimo, riservato ai “maestri di vita”, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Cavallo ha espresso il proprio apprezzamento ai Carabinieri reggini che, uniti dall’unico e indissolubile legame agli alamari, sono impegnati in un territorio difficile, ottenendo risultati importanti nel contrasto ad ogni forma criminale. Particolare segnatura è stata diretta all’importanza e alla centralità dell’attività informativa, fondamentale per l’affermazione della sicurezza pubblica, in cui rimane centrale la Stazione Carabinieri, da sempre punto di coesione tra le Istituzioni e la cittadinanza.

A seguire, il Generale Cavallo ha incontrato, presso le rispettive sedi, le autorità giudiziarie e di governo del capoluogo calabrese: il presidente della Corte d’Appello, Dott. Luciano Gerardis, il presidente del Tribunale Dott.ssa Maria Grazia Arena, il Procuratore Generale f.f., Dott. Fulvio Rizzo, il Procuratore della Repubblica, Dott. Giovanni Bombardieri e il Prefetto Massimo Mariani.